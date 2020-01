Neste sábado serão sorteado R$ 27 milhões na Mega-Sena

Tamanho do texto

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O sorteio da Mega-Sena que acontecerá neste sábado (18), está acumuladado em R$ 27 milhões. No último sorteio, que aconteceu quarta-feira (15) não houve nenhum vencedor, os números sorteados foram 16, 23, 32, 50, 52, 58, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em lotericas ou pela internet por R$ 4,50. O sorteio deve acontecer as 20h.