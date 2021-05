Neste sábado clima permanece estável

Reprodução de vídeo

A informação do Climatempo é que “a massa de ar polar começa a entrar no Rio Grande do Sul neste sábado (29) já provocando queda de temperatura. Porém, é a partir de domingo que o frio deve ser mais intenso, pois o centro da massa de ar polar estará sobre a Região Sul, inibindo a formação de nuvens e favorecendo a subsidência do ar”.

Em Mato Grosso do Sul é que as áreas de instabilidades devem ganhar força e trazer chuva para o centro-sul a partir de sábado, quando o calor também aumenta na região pantaneira e costa leste.

As temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 13°C e máxima de 30°C. Na Capital a variação está estimada entre 22°C a 30°C. Em Dourados máxima de 31°C e mínima de 21°C, Ponta Porã máxima é de 29°C e mínima de 19°C, Corumbá máxima de 34°C e mínima de 21°C, Coxim máxima de 35°C e mínima de 22°C e Três Lagoas máxima de 35°C e mínima de 20°C.