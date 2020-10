Divulgação O Diário de Tati

Filme de Mauro Farias, estreado por Pedro Neschlin, Taís Fersosa Louise Cardoso, Marcelo Adnet e grande elenco, O Diário de Tati traz por meio do seu diário, a adolescente Tati conta as histórias hilárias e muito sinistras que viveu durante a sua juventude, como a parada de ficar em recuperação em matemática, as brigas com a mãe, as disputas com as amigas e as loucuras da adolescente perto do Zeca, seu crush.

Apesar das mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Isso porque apesar das mudanças decorrentes do avanço tecnológico especialmente nas mídias de comunicação, como as redes sociais, as problemáticas do mundo adolescente permanecem iguais: as notas da escola, as primeiras conquistas amorosas presentes no longa. Assim, o filme traz a Tati num momento em que o adolescente percebe que as coisas na vida não são tão fáceis como imaginava.

Para curtir tudo de graça neste domingo, 04 de outubro, às 18 horas, no Autocine da UFMS. Os ingressos são limitados e devem ser retirados na sexta-feira (02) a partir das 8 horas na Praça dos Imigrantes que está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho.