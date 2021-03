Nesta quinta-feira mais uma classificação de idosos recebem a vacina do Covid

Divulgação/PMCG

Nesta quinta-feira (25), com base no calendário de imunização divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), os idosos com 67 e 68 anos de idade devem buscar uma das 30 unidades de saúde que estão abertas para a vacinação contra Covid-19.

O público deve ficar atento ao horário que precisam comparecer às unidades, uma vez que há uma subdivisão por faixa etárias e turnos. Quem tem 68 anos será imunizado no período matutino, com as salas de vacinas abertas a partir das 8h, já os idosos de 67 anos deverão buscar pela vacinação no período da tarde, podendo se dirigir à uma unidade até às 17h. A medida é mais uma estratégia da Sesau para evitar aglomerações de pessoas nas unidades de saúde, uma vez que enquanto menor a faixa etária, maior o público.

De acordo com a assessoria, devido a antecipação de feriados municipais para reduzir a circulação pública e assim os riscos de contaminação pelo vírus da Covid-19 na cidade, também foi antecipada a vacinação de diversas faixas etárias. “Estava previsto terminar esta semana com a vacinação do público de 70 anos, mas fizemos uma força-tarefa e iremos até os 67 anos, com repescagem em dois dias”, comemora o secretário municipal de saúde José Mauro Filho.