Na Capital prefeitura desinfeta terminais de ônibus

Anderson Ramos/ Capital News Terminal de Ônibus

A Prefeitura de Campo Grande realiza ações de desinfecção em seis terminais de ônibus para auxílio no combate a Covid-19, nesta sexta-feira (19). O trabalho se inicia às 22h, dividido em duas equipes nos terminais Moreninhas, Guaicurus, Morenão, Júlio de Castilho, Bandeirantes e Aero Rancho.

As ações da Prefeitura têm como objetivo reduzir o contágio da Covid-19, evitando que medidas mais duras sejam aplicadas. De acordo com a assessoria, a Prefeitura também está realizando desinfecção nas ruas de Campo Grande. Já foram desinfectadas as ruas Ipamerim, Barreiras e Anacá, nas Moreninhas; avenidas Marquês de Pombal e Marquês de Levradio e a Rua José Nogueira Vieira, no Bairro Tiradentes; Rua 14 de Julho, no Centro, e as as ruas da Divisão e a Santa Quitéria, nos bairros Parati e Aero Rancho.