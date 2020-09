MS tem 60.606 pessoas recuperadas de Covid-19

ms.gov.br Boletim é divulgado todos os dias

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 68.325 casos confirmados de coronavírus e 60.606 pessoas recuperadas. Segundo o boletim desta segunda-feira (28), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), MS registrou 267.606 casos notificados, 195.462 descartados,961 testes em análise no Lacen e parceiros e 2.858 casos sem encerramento pelos municípios.

Dos novos óbitos, seis foram na Capital, quatro em Aquidauana, dois em Três Lagoas, um em Dourados, um em Miranda, um em São Gabriel do Oeste. Já as 233 novas confirmações de contágio foram: 122 na Capital, seguida por Dourados com 17, Três Lagoas, com 16, Anastácio e Naviraí registraram 12, dentre outros. As cidades com mais casos e óbitos são: Campo Grande com 30.096 casos e 548 óbitos), Dourados registra 7.159 casos e 94 óbitos, Corumbá 4.011 casos, 131 mortes, Três Lagoas 2.073 casos, 34 óbitos e Sidrolândia com 2.004 casos, 26 mortes.

O Estado tem 480 pacientes internados, além de dois pacientes de outros estados que não são contabilizados como confirmados de MS. Destes 227 estão em leitos clínicos (159 públicos e 68 privados) e 254 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 185 estão em leitos públicos e 69 em privados.