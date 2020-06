MS tem 4.666 confirmados casos confirmados de Covid-19

Tamanho do texto

Mato Grosso do sul registrou mais uma morte por Covid-19 e mais 392 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, .As informações foram apresentadas nesta sexta-feira (19) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.

Dos 4.666 casos confirmados, 2.218 estão em isolamento domiciliar, 2.290 estão recuperados e 123 estão internados, sendo 81 em hospitais públicos e 42 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 28.325 notificações de casos suspeitos. Destes, 20.865 foram descartados, 21 foram excluídos , 1.429 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.365 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.