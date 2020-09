MS soma mais de 64 mil infectados por Covid-19

Mato Grosso do Sul atingiu 64.033 casos confirmados de coronavírus, e 1.179 mortes. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nas últimas 24 horas foram 184 novos casos e sete óbitos.

Divulgação/SES Boletim é atualizado todos os dias

Dos novos óbitos, três foram registrados em Corumbá, dois em Campo Grande e dois em Três Lagoas. Já os novos casos Dourados registra 45 novos casos, seguida por Corumbá (32), Chapadão do Sul (16), Anastácio (13), Rio Brilhante (11), entre outros.

As cidades com mais casos e mortes são: Campo Grande, 28.132 casos e 500 mortes, seguida por Dourados,6.788 casos, com 92 óbitos, Corumbá tem 3.779 casos e 124 óbitos, Sidrolândia, registra 1.965 casos, 24 mortes e Aquidauana com 1.852 casos, 51 óbitos.

Ao todo o Estado já soma 252,5 mil casos notificados, sendo que 184,2 mil foram descartados, 1.521 testes em análise no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e 2.748 casos sem encerramento pelos municípios.

Dos 64.033 casos, 57.759 estão recuperados. O Estado tem 457 pacientes internados, além de dois pacientes de outros estados que não são contabilizados como confirmados de MS. Destes 240 estão em leitos clínicos (186 públicos e 54 privados) e 219 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 157 estão em leitos públicos e 62 em privados.