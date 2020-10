MS registra 533 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Divulgação/SES

Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 70.239 casos confirmados de coronavírus e 1.311 óbitos. Conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quinta-feira (01), nas últimas 24 horas, foram registrados 533 novos casos e oito mortes.

Além desses números, o Estado soma 275.681 casos notificados,200.669 descartados, 1.092 testes em análise no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e 3.681 casos sem encerramento pelos municípios. Além de 63.802 pessoas recuperadas.

Os óbitos foram registrados em Brasilândia, Inocência, Itaporã, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Terenos, com um caso cada. E as novas confirmações foram em Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Corumbá, Cassilândia, Miranda, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste, Aquidauna, Ladário, Naviraí, Ponta Porã, Batguassu, Água Clara, Coxim, Inocência, Itaquirai, Rio Negro, Sete Quedas, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Rochedo e sidrolândia.

MS tem 467 pacientes internados, além de dois pacientes de outros estados que não são contabilizados como confirmados de MS. Destes, 240 estão em leitos clínicos (154 públicos e 86 privados) e 229 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 167 estão em leitos públicos e 62 em privados.