MS recebe mais 10º lote de vacina contra Coronavírus

Divulgação

Chega nesta sexta-feira (26) em Mato Grosso do Sul, o décimo lote de vacinas contra o Coronavírus, São 46,7 mil doses, dos quais 38.800 da vacina Coronavac e 7.900 doses da vacina AstraZeneca.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, este quantitativo vai garantir que os municípios concluam a vacinação de grupos prioritários remanescentes e continuem avançando na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

De acordo com a assessoria, no total, 331.381 pessoas já foram imunizadas em Mato Grosso do Sul. 244.630 pessoas receberam a primeira dose, o equivalente a 11% da população, e 86.751 a segunda dose, ou seja 4,1% da população. De acordo levantamento nacional, nosso Estado é o segundo com melhor desempenho na vacinação, só perdendo para o Amazonas.