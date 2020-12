MS está em primeiro lugar no Índice da Transparência da Covid-19

Chico Ribeiro Governador Reinaldo Azambuja enalteceu parceria com TCE

Nesta quarta-feira (16) durante a sessão especial de posse da direção do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Iran Coelho das Neves foi reconduzido à presidência para o biênio 2021-2022. O Governador Reinaldo Azambuja afirmou que a liderança de Mato Grosso do Sul na transparência das ações contra a pandemia de Covid-19 é um legado da parceria institucional.

Reinaldo Azambuja afirmou que “os Poderes Constituídos jamais viveram tempos tão desafiadores como este”. “Não bastava o Estado agir com presteza e eficiência. Também era imprescindível que fizesse isso com a máxima transparência. Neste sentido, quero aqui deixar um agradecimento e um reconhecimento público ao presidente e aos conselheiros deste Tribunal, pela parceria institucional realizada”, disse. Ainda segundo o governador, os Poderes trabalharam juntos para proteger a população e reduzir os impactos negativos sobre a economia e os empregos.

No Instituto Open Knowledge Brasil (OKBR), Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar no Índice da Transparência da Covid-19, avaliando a qualidade dos dados e informações publicados em portais oficiais relativos ao Coronavírus, e a 5ª posição no Portal da Transparência Internacional no ranking dos recursos públicos direcionados às ações de combate ao coronavírus, com 99 pontos em uma avaliação de zero a 100.

De acordo com a assessoria, o presidente do TCE, Iran Coelho das Neves, afirmou que grandes desafios o aguardam nos próximos dois anos, contou que modernizou a gestão e que o perfil punitivo da Corte de Contas deu lugar às orientações e ao relacionamento institucional e harmônico com os Poderes. “Embora as instituições transcendam os indivíduos que as entregam, elas serão sempre a soma generosa do caráter, da competência e da visão social desses homens e mulheres que as edificam continuamente”, disse.

Participaram do evento o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica); senador Nelsinho Trad; prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad; procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti, defensor público-geral, Fábio Rombi; e os conselheiros da Corte de Contas, entre outros.