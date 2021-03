Mobilização entre Comper e prefeitura da Capital irá sortear prêmios de até R$ 3,5 mil

Divulgação/PMCG Campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Gestão em parceria com o FAC.

Rede de supermercados Comper em parceria com a prefeitura municipal de Campo Grande, por meio da Seges Secretaria Municipal de Gestão (Seges), iniciaram na última quarta-feira (24) a campanha de Mobilização Solidária com objetivo de arrecadar doações de agasalhos e alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que atende todas as sete regiões de Campo Grande. A campanha segue até o dia 22 de maio.

Conforme divulgado a cada 2 agasalhos em bom estado de conservação ou 5 quilos de alimentos não perecíveis doados, os participantes irão receber um cupom para participar de um sorteio valendo os seguintes prêmios: 1 notebook, 1 vale compras no valor de R$3.500 e 1 vale compras no valor de R$ 1.000. A promoção é válida para todas as 11 lojas da rede Comper e Fort Atacadista.

Primeira-dama de Campo Grande e presidente do FAC, Tatiana Trad, relata ter expectativas

de que a campanha receba um forte apoio da população campograndense. “É gratificante saber que temos parceiros junto ao FAC e à prefeitura de Campo Grande para nos ajudar a levar o alimento a milhares de famílias. Neste momento despertamos o espírito solidário do campo-grandense, que sempre se fez presente durante todo esse tempo de pandemia que já se arrasta por um ano. Contamos com a ajuda de todos para tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas”, destacou a primeira-dama.

Secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello explica que os donativos serão coletados quinzenalmente, pelas equipes do FAC e ressalta que o principal objetivo é contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de risco. “Essa campanha de fraternidade e solidariedade visa levar aconchego às famílias carentes e as doações ajudarão muito as pessoas que enfrentam necessidades devido à fragilidade social, principalmente em tempos de pandemia, já que muita gente perdeu emprego e está impossibilitada de trabalhar”, enfatizou via assessoria.

Gerente de relacionamento do Comper, Fernanda Bardauil destaca o entusiasmo em contribuir na campanha. “Participar dessa ação junto com a prefeitura é muito produtivo, uma vez que estamos distribuindo nosso amor ao próximo por meio dessas ajudas. Nossos clientes são solidários e participam de maneira expressiva de campanhas como essa”, ressaltou via assessoria.

Entre os patrocinadores da ação estão o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob União MT/MS (Sicoob), Rede de supermercados Comper e Fort Atacadista.

O Fundo de Apoio à Comunidade foi instituído pela lei 3.314, de 26 de dezembro de 1996, seu principal objetivo é auxiliar famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, atuando junto à rede socioassistencial e entidades não governamentais de assistência.

Serviço:

O sorteio será realizado no dia 27 de maio, no Paço Municipal, na ocasião serão entregues os materiais arrecadados para o FAC. Os postos de coleta estão localizados nas unidades da Rede Comper, Fort Atacadista, Instituição Sicoob União MT/MS (Vivendas do Bosque e Euclides da Cunha) e nas secretarias municipais de Campo Grande. Para mais informações acesse: https://www.instagram.com/.