Quinta-feira será quente e seca no Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Capital News



Wilmar Carrilho/Foto Cedida Os ipês são árvores de grande porte que gostam de calor e sol pleno

Wilmar Carrilho/Foto Cedida

Sol e poucas nuvens devido a atuação de uma massa de ar quente e seca em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (22). Ainda, são esperadas temperaturas acima da média, entre 37°C e 41°C, e baixa umidade relativa do ar com valores entre 10% e 20%.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 25°C e a máxima de 37°C. Em Dourados, os termômetros marcam 19°C inicialmente e chegam aos 38°C nos horários mais quentes. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 22°C e 34°C. Iguatemi, na região Leste, tem mínima de 21°C e máxima de 36°C.

Paranaíba, no Bolsão, amanhece com 18°C e registra 36°C à tarde, já Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 19°C e máxima de 37°C. Na região Norte, os valores em Coxim e Camapuã variam entre 21°C e 37°C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 26°C e máxima de 39°C, já as temperaturas em Aquidauana ficam entre 22°C e 38°C. Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, apresenta o valor mais alto do dia, com mínima de 23°C e máxima de 40°C.