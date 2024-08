Incêndio florestal ameaça áreas próximas ao parque salto do sucuriú, em Costa Rica

Fernanda Oliveira

Um incêndio de grandes proporções está atingindo áreas próximas ao Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, em Costa Rica. Iniciado na quarta-feira (21), o fogo se espalha rapidamente, cobrindo a cidade com uma densa fumaça e causando preocupação entre os moradores. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local tentando conter as chamas, mas as condições climáticas e a vegetação seca estão dificultando os esforços.

Segundo o site Costa Rica em Foco, além da área do parque, outros focos de incêndio surgiram em diferentes pontos da cidade, incluindo a região próxima ao antigo laticínio, onde moradores compartilharam imagens e vídeos nas redes sociais mostrando o avanço do fogo em direção às suas propriedades. A situação gerou desespero, com as chamas ameaçando residências e a população pedindo ajuda.

As autoridades ainda investigam as causas dos incêndios, mas já alertaram os moradores para redobrarem a atenção e evitarem atividades que possam propagar o fogo, como queimadas e o descarte incorreto de bitucas de cigarro. A orientação é para que todos permaneçam em locais seguros e evitem o contato direto com a fumaça, que pode trazer riscos à saúde.

O Corpo de Bombeiros segue monitorando de perto a situação e trabalha incansavelmente para evitar que mais áreas sejam afetadas.