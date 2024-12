Dez cidades de Mato Grosso do Sul estão em alerta para chuvas intensas, diz Inmet

Elaine Oliveira

Capital News



Dez municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas neste domingo (29). As cidades incluídas no aviso são Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes e Sonor

O alerta, que cobre as regiões centro-norte e leste do estado, prevê precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos fortes, variando entre 40 e 60 km/h.

Apesar do baixo risco de incidentes graves, como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, as autoridades recomendam atenção redobrada e precauções para evitar acidentes.

A recomendação do Inmet é que moradores das áreas afetadas evitem se abrigar debaixo de árvores durante as chuvas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Além disso, em caso de emergências, é indicado acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.