Com máxima de 32 °C, tempo estável predomina em Mato Gross do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Marcello Casal Jr/Agência Brasil/ Pôr do sol

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/

Pôr do sol

A previsão do tempo para esta segunda-feira (06), em Campo Grande, indica a possibilidade de tempestades em algumas áreas da região. As temperaturas devem variar entre 21°C e 32°C, com máxima prevista de 32°C.

Janeiro é tradicionalmente o mês mais chuvoso em Campo Grande, com uma média histórica de precipitação de 179 milímetros. Até o momento, a cidade registrou apenas 7 milímetros de chuva, correspondendo a cerca de 3% da média esperada para o mês. Essa discrepância sugere um início de ano mais seco do que o habitual.

As temperaturas em janeiro costumam ser elevadas, com médias que podem chegar a 29°C. No entanto, variações podem ocorrer, como observado na última sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, quando Campo Grande registrou temperaturas entre 21°C e 27°C, acompanhadas de tempo nublado e chuvas.

Para os próximos dias, é aconselhável que os moradores fiquem atentos às atualizações meteorológicas, especialmente devido à possibilidade de chuvas irregulares e tempestades isoladas. Recomenda-se o uso de roupas leves devido ao calor e a adoção de medidas de proteção contra eventuais precipitações intensas.