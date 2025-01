Campo Grande terá sábado quente e sem previsão de chuva

Viviane Freitas

Capital News



Paulo Pinto/Agência Brasil São Paulo (SP), 11/09/2024 - Final de tarde visto desde a Praça do Pôr do Sol mostra céu laranjado devido a poluição do ar

Paulo Pinto/Agência Brasil

São Paulo (SP), 11/09/2024 - Final de tarde visto desde a Praça do Pôr do Sol mostra céu laranjado devido a poluição do ar

Campo Grande terá um dia de calor intenso neste sábado (05). A previsão aponta temperaturas entre 22°C e 32°C, sem previsão de chuvas significativas, o que reforça o clima típico do verão na capital sul-mato-grossense.

A temperatura máxima de 32°C deve ser registrada durante a tarde, tornando essencial o uso de roupas leves e a hidratação constante para quem for realizar atividades ao ar livre. Apesar do calor, o dia promete ser estável, sem grandes mudanças climáticas.

O mês de janeiro costuma ser marcado por calor e umidade elevados em Campo Grande, com uma média histórica de 243 mm de chuvas. Esse padrão é comum devido às características das chuvas de verão, que frequentemente atingem a região nesta época do ano.

No entanto, os primeiros dias de 2025 têm sido mais secos do que o habitual. Até o dia 4 de janeiro, a cidade registrou apenas 6 mm de precipitação, o que corresponde a apenas 2% da média mensal. Esse índice está bem abaixo do esperado, podendo sinalizar um início de mês atípico em relação à média histórica.

Os dados foram obtidos por meio de análises do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que combina medições de estações meteorológicas e imagens de satélite, garantindo informações confiáveis sobre o clima de Campo Grande.