Bioparque Pantanal consolida-se como maior aquário de água doce do mundo em Campo Grande

Novo morador vindo de Bonito

Gabriela Almeida/Governo MS

Novo morador vindo de Bonito

Se José Antônio Pereira, fundador da cidade de Campo Grande, vivesse nos dias atuais, com certeza estaria orgulhoso do maior aquário de água doce do mundo, localizado na capital sul-mato-grossense. Mais de um século depois, a cidade morena se consolida como um destino desejado por aqueles que visitam o Estado. A importante observação e destaque no aniversário de 125 anos da Capital Morena, publicada pela Agência de Notícias do governo do Estado traz uma reflexão sobre a importância social e enconômica deste empreedimento.

O Bioparque Pantanal, recebe aproximadamente 2 mil pessoas por dia, reforça a conservação do bioma pantaneiro por meio do lazer e da educação ambiental. Além disso, com o programa “Bioparque para Todos – Iguais na Diferença”, pessoas com deficiência recebem um atendimento acessível e humanizado.

Mosaico cultural e conservação ambiental

Campo Grande é moldada por diversas influências e é lar de imigrantes japoneses, bolivianos, paraguaios, turcos, entre outros, que aqui encontraram um recomeço. Esse mosaico cultural também se reflete no Bioparque Pantanal, onde as águas de cinco continentes se encontram e se unem com um único objetivo: informar as pessoas sobre a conservação ambiental.

Para Carmen Lucia Ferreira, de 64 anos, o ponto turístico ajuda na preservação do ecossistema brasileiro. A visitante falou emocionada: “É muito importante para Campo Grande. Foi um ápice para nós que moramos aqui. É o Pantanal em vida, e estou muito grata por tudo isso. Agradeço ao Bioparque e ao Pantanal por existirem”.

Pesquisa e incentivo à ciência

Uma das potencialidades que o ponto turístico oferece para os campo-grandenses é a pesquisa e o incentivo à ciência, sendo um laboratório vivo que estuda as 396 espécies de água doce com uma equipe multidisciplinar. Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do empreendimento, comenta que o local vai além da contemplação e agrega conhecimento para todos que por ele passam.

“Sustentado por importantes pilares, como a Educação Ambiental, Pesquisa, Conservação, Inovação, Inclusão, Cultura e Lazer, o Bioparque busca, a cada ano, reforçar o trabalho desenvolvido em cada área. Hoje, nos destacamos com reproduções de espécies inéditas no Brasil e no mundo, firmamos parcerias com universidades nacionais e internacionais, recebemos visitas de mais de 890 mil pessoas do Brasil e de 129 países. Tudo isso é reflexo de uma gestão pensada para garantir um espaço que vai além do lazer e projeta o empreendimento de forma positiva”, afirma Maria Fernanda.

Famosos que já passaram por aqui

Em dois anos e meio de funcionamento, o complexo de aquários já recebeu autoridades e famosos da música, esporte, TV e internet. Todos se encantaram com as belezas subaquáticas do empreendimento. Luan Santana foi a primeira celebridade a visitar o Bioparque, projetando ainda mais o nome do local para seus milhares de fãs.

Após esse acontecimento, o maior aquário de água doce do mundo se tornou um referencial turístico para os artistas que passam pela região. Do esporte ao humor e da música às telenovelas, diversas celebridades encontraram um tempo na agenda para visitar o complexo de aquários.

Famosos como Luan Santana, Lulu Santos, Oscar Schmidt, Márcia Sensitiva, Almir Sater, Munhoz e Mariano, Richard Rasmussen, Cristiana Oliveira, Lars Grael, Diego (da dupla Henrique e Diego), Zico, Matheus (da dupla Matheus e Kauan) e Maria Cecília e Rodolfo já contemplaram as espécies do bioma pantaneiro nos aquários do Bioparque.

A quantidade de visitantes que já passou pelo Bioparque Pantanal já ultrapassa o número de moradores da capital. Até agosto de 2024, o complexo de aquários recebeu mais de 890 mil visitantes e turistas de 129 países.

O local também recebeu 127 visitas técnicas, ofereceu 59 capacitações e foi palco de 177 eventos no Centro de Convenções. Já o plantel conta com 396 espécies, totalizando mais de 42 mil indivíduos.



O Bioparque Pantanal não apenas atrai turistas, mas também serve como um importante centro de educação e preservação ambiental, incentivando a pesquisa científica e promovendo a inclusão social. Com a continuidade de suas iniciativas e a expansão de suas parcerias, o empreendimento se consolida como um símbolo de progresso sustentável e diversidade cultural em Campo Grande.

“Sustentamos nosso compromisso com a conservação e a educação ambiental, garantindo que as futuras gerações possam desfrutar e preservar o rico ecossistema do Pantanal”, finaliza Maria Fernanda Balestieri.

O Bioparque Pantanal é, sem dúvida, um orgulho para Campo Grande e um exemplo de como o turismo pode caminhar lado a lado com a preservação ambiental e a inclusão social.