Mega-Sena sorteia R$11 milhões neste sábado

Divulgação/Agência Brasil Apostas

Neste sábado (05) a Mega-Sena sorteia o prêmio acumulado de R$11 milhões, as apostas do concurso 2.324 podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R $4,50.

Mega da Virada

O concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e já está com as apostas abertas. O sorteio será realizado na noite de 31 de dezembro de 2020.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa,com cinco acertos, e assim por diante.