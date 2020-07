Mega-Sena sorteia R$ 29 milhões nesta quarta

Anderson Ramos/Capital News ..

A Mega-Sena poderá pagar um prêmio de R$ 29 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2282, nesta quarta-feira (22). O sorteio acontece a partir das 19 horas (de MS), no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Os bilhetes podem ser adquiridos até as 18 horas em qualquer casa lotérica ou pela internet

Confira o resultado das Loterias Caixas:

MEGA-SENA

14 27 35 40 50 55

ACUMULOU!

Concurso 2281 - Sábado, 18 de Julho de 2020

LOTOFÁCIL

0103050709

1011121314

1819202325

6 GANHADORES

Concurso 1995 - Segunda-feira, 20 de Julho de 2020

QUINA

13 23 42 65 73

ACUMULOU!

Concurso 5319 - Terça-feira, 21 de Julho de 2020

LOTOMANIA

1013171824

3132343945

4849586264

6671768891

ACUMULOU!

Concurso 2093 - Terça-feira, 21 de Julho de 2020

TIMEMANIA

12 37 38 50 55 75 76

ACUMULOU!

Concurso 1513 - Terça-feira, 21 de Julho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

15 16 31 39 41 45

2º sorteio

26 32 35 37 45 49

ACUMULOU!

Concurso 2107 - Terça-feira, 21 de Julho de 2020

DIA DE SORTE

06 08 09 14 15 18 25

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Agosto

Concurso 332 - Terça-feira, 21 de Julho de 2020