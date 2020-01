Mega-Sena sorteia R$ 14 milhões hoje

Tamanho do texto

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A Mega-Sena para esta quarta-feira (15) está acumulada, depois do último sorteio sem nenhum vencedor, os números sorteados foram 02, 26, 40, 42, 49, 56. Com uma premiação de R$ 14 milhões, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em lotericas ou pela internet por R$ 4,50.

Já nesta quinta-feira (16), acontece a prêmio para a Timemania, o concurso 1433 é estimado em R$ 26.000.000,00 para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas.