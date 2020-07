Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões

Divulgação Apostadores podem sonhar com o prêmio

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (16) um prêmio de R$ 20 milhões. Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhõ. As apostas do sorteio de hoje podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Sorteio das seis dezenas do concurso 2.280 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

Confira as outras Loterias da Caixa:

MEGA-SENA

05 12 14 20 27 28

1 GANHADOR: R$ 43.234.926,10

Concurso 2279 - Terça-feira, 14 de Julho de 2020

LOTOFÁCIL

0103040506

0809101315

1620212223

ACUMULOU!

Concurso 1993 - Quarta-feira, 15 de Julho de 2020

QUINA

04 07 34 45 74

ACUMULOU!

Concurso 5314 - Quarta-feira, 15 de Julho de 2020

LOTOMANIA

0814222628

3133354243

4449505253

6478899196

ACUMULOU!

Concurso 2091 - Terça-feira, 14 de Julho de 2020

TIMEMANIA

17 32 50 53 57 65 79

ACUMULOU!

Concurso 1510 - Terça-feira, 14 de Julho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

04 24 34 35 49 50

2º sorteio

01 26 27 32 48 50

ACUMULOU!

Concurso 2104 - Terça-feira, 14 de Julho de 2020

DIA DE SORTE

02 06 09 17 18 19 22

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Março

Concurso 329 - Terça-feira, 14 de Julho de 2020