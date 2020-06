Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões nesta quarta

Tamanho do texto

Acumulada o concurso 2.271 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas, nesta quarta-feira (17). O sorteio ocorre às19h (de MS) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet.

MEGA-SENA

14 16 38 39 41 48

ACUMULOU!

Concurso 2270 - Sábado, 13 de Junho de 2020

LOTOFÁCIL

0304050709

1013161718

1921222324

3 GANHADORES

Concurso 1980 - Segunda-feira, 15 de Junho de 2020

QUINA

07 39 43 52 59

1 GANHADOR

Concurso 5296 - Terça-feira, 16 de Junho de 2020

LOTOMANIA

0509121424

2932414454

5766687274

7689909394

1 GANHADOR

Concurso 2083 - Terça-feira, 16 de Junho de 2020

TIMEMANIA

16 23 41 59 65 72 79

ACUMULOU!

Concurso 1498 - Terça-feira, 16 de Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

04 06 13 24 30 36

2º sorteio

04 21 22 27 33 47

ACUMULOU!

Concurso 2092 - Terça-feira, 16 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

05 07 08 14 15 22 28

1 GANHADOR

Mês de Sorte: Fevereiro

Concurso 317 - Terça-feira, 16 de Junho de 2020