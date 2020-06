Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 26 milhões neste sábado

Anderson Ramos/Capital News Apostas podem ser feitas até as 18 horas de MS

Concurso 2270 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (13) R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. As dezenas serão sorteadas a partir das 19h (horário de MS), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

MEGA-SENA

01 11 14 23 29 55

ACUMULOU!

Concurso 2269 - Quarta-feira, 10 de Junho de 2020

LOTOFÁCIL

0405060910

1112131415

1618212225

2 GANHADORES

Concurso 1979 - Sexta-feira, 12 de Junho de 2020

QUINA

02 18 20 23 38

1 GANHADOR

Concurso 5293 - Sexta-feira, 12 de Junho de 2020

LOTOMANIA

0513192025

2842444954

5557666876

7884868990

ACUMULOU!

Concurso 2082 - Sexta-feira, 12 de Junho de 2020

TIMEMANIA

09 25 27 48 56 68 73

ACUMULOU!

Concurso 1496 - Sexta-feira, 12 de

Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

16 28 35 41 42 43

2º sorteio

13 16 30 32 43 50

ACUMULOU!

Concurso 2090 - Sexta-feira, 12 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

09 10 19 22 26 27 28

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Julho

Concurso 315 - Sexta-feira, 12 de Junho de 2020