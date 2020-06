Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 45 milhões

Anderson Ramos / Capital News Mega Sena está acumulada

Prêmio da Mega-Sena mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas, no sorteio realizado na noite deste sábado (20), e para a próxima na quarta-feira (24) poderá pagar R$ 45 milhões. As dezenas sorteadas do concurso 2.272 foram: 02 – 05 – 11 – 24 – 41 – 49.

Na quina beneficiou 71 apostadores e cada um deles arrematou pouco mais de R$ 45 mil. Outras 5.667 pessoas ganharam na quadra, com prêmio de R$ 817,42 para cada

apostador.

Confira as outras Loterias da Caixa:

MEGA-SENA

02 05 11 24 41 49

ACUMULOU!

Concurso 2272 - Sábado, 20 de Junho de 2020

LOTOFÁCIL

0102030405

0714151617

1819202225

1 GANHADOR

Concurso 1982 - Sexta-feira, 19 de Junho de 2020

QUINA

46 47 51 60 76

ACUMULOU!

Concurso 5298 - Quinta-feira, 18 de Junho de 2020

LOTOMANIA

0912141720

2324273443

4647515965

7273788994

ACUMULOU!

Concurso 2084 - Sexta-feira, 19 de Junho de 2020

TIMEMANIA

01 05 09 22 26 44 57

ACUMULOU!

Concurso 1500 - Sábado, 20 de Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

20 28 33 38 45 49

2º sorteio

09 19 23 36 38 46

ACUMULOU!

Concurso 2094 - Sábado, 20 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

03 10 14 17 28 29 30

1 GANHADOR

Mês de Sorte: Dezembro

Concurso 319 - Sábado, 20 de Junho de 2020