Mato Grosso do Sul tem mais de mil novas infecções por covid-19 em 24 horas

Mato Grosso do Sul registrou mais de mil casos de covid-19 em 24 horas e 24 novas mortes neste período. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste sábado (20), são 20.125 casos confirmado, 3.799 óbitos, 185.089 recuperados, 431.299 descartados, 644.087 notificados, 3.302 amostras em análise no Lacen e 8.361 casos sem encerramento que aguardam a atualização dos municípios.

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente



Dos novos casos Campo Grande registrou 324 novos casos , seguido de Dourados, com 118, Três Lagoas registrou 82 casos. Em Paranaíba foram 58 casos confirmados, Sidrolândia registrou mais 38 casos, entre outras cidades. Em relação as mortes a Capital teve 13 novos óbitos, Naviraí e Três Lagoas 3 cada, os municípios de Rio Brilhante, Dourados, Cassilândia, Costa Rica e Maracaju, registraram um novo óbito cada.



Atualmente 1.038 pessoas estão internadas sendo 596 em leitos clínicos e 442 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 105%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados está com 95% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas 87% dos leitos estão ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação em 112%.