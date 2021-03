Mato Grosso do Sul registra 41 mortes em 24 horas por covid-19

Tamanho do texto

Em 24 horas Mato Grosso do Sul registrou mais 41 mortes por covid-19 e 1.265 novos casos de infecção, conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (23).

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente



Do total de novos óbitos Campo Grande registrou 18, Ponta Porã (4), Três Lagoas, Coxim, Anaurilândia e Rio Brilhante, duas mortes cada. Já Naviraí, Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Itaquiraí, Nioaque, Paranhos, Aquidauana, Miranda, Brasilândia, Costa Rica e Sidrolândia todas uma morte cada.



Ao todo o Estado soma 204.096 infectados, 3.895 mortes, 649.233 notificados, 434.505 descartados, 2.103 testes em análise no Lacen , 8.529 casos sem encerramento pelos municípios, 187.283 recuperados, 11.810 pacientes em isolamento domiciliar, 1.108 pacientes internados, desses 634 estão em leitos clínicos (434 públicos e 200 privados) e 474 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 349 estão em leitos públicos e 125 em privados.



Em relação a taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 110% em Campo Grande, 101% em Dourados, 91% em Três Lagoas e 100% em Corumbá.