Mato Grosso do sul bate novo recorde e registra 60 mortes por covid-19

Mato Grosso do Sul registrou 60 mortes por covid-19, em 24 horas, conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quinta-feira (25). O número alto é por conta da instabilidade apresentada na última quarta-feira (24).

Divulgação/SES Dados são divulgados diariamente



Novos óbitos foram registrados em Campo Grande (23), Sidrolândia, Três Lagoas, Naviraí, Pedro Gomes , três mortes cada. Já Novo Horizonte do Sul teve duas mortes. Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, Caracol, Água Clara, Ponta Porã, Porto Murtinho, Guia Lopes da Laguna, Dois Irmãos do Buriti, Coxim, Bonito, Aparecida do Taboado, Paraíso das Águas, Maracaju, Nioaque, Rochedo, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Tacuru, Alcinópolis, Dourados, Selvíria e Nova Andradina, todos uma morte.



Ainda segundo a SES, 1.256 novos casos foram registrados, há 12.712 pacientes em isolamento domiciliar, 1.118 pacientes internados, sendo 649 estão em leitos clínicos (434 públicos e 215 privados) e 469 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais 337 estão em leitos públicos e 132 em privados.



A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 103% em Campo Grande, 86% em Dourados, 98% em Três Lagoas e 100% em Corumbá.



Estado soma ao todo 206.968 casos confirmados, 3.975 mortes, 656.968 casos notificados, 438.094 foram descartados, 2.628 testes em análise no Lacen, 9.278 casos sem encerramento pelos municípios e 189.163 pacientes recuperados.