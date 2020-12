Mapa Cultural visa divulgar eventos do calendário cultural

Tamanho do texto

Divulgação Mapa Cultural

O Mapa Cultural de MS, plataforma livre, gratuita, colaborativa e interativa de mapeamento cultural foi desenvolvida para ser um instrumento transparente e colaborativo de gestão pública, permitindo aos gestores, agentes culturais e a todos os cidadãos conhecer, compartilhar e participar da produção e ações que integram a política cultural do Estado, artistas, produtores culturais que desejam divulgar seu evento, espaço ou projeto já podem acessar o app.

O Mapa Cultural é uma ferramenta de comunicação que busca visibilizar os eventos do calendário cultural, os projetos desenvolvidos e os espaços promovidos pelos agentes e instituições culturais de Mato Grosso do Sul e, passa a ser também, a plataforma de acesso e execução dos editais realizados pela Fundação de Cultura de MS.

De acordo com a assessoria, além de conferir a agenda de eventos, também será possível colaborar na gestão da cultura do estado: basta criar um perfil de agente cultural. A partir do cadastro, será mais fácil participar dos editais e programas da FCMS e também divulgar eventos, espaços ou projetos.

O sistema será alimentado tanto pela população em geral, que se cadastra como agente cultural (individual ou coletivo), quanto por Secretarias Municipais e outras instituições públicas e privadas que inscrevem na plataforma informações sobre equipamentos culturais, programações, editais e outros.