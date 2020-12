Mais de 90 famílias recebem sua casa própria

Divulgação ..

Nesta sexta-feira (04) a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), sorteou 96 unidades habitacionais para famílias de Chapadão do Sul. A seleção foi feita de forma online e transmitida pelo canal do YouTube da Prefeitura.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o sorteio não foi aberto ao público e contou apenas com a presença de representantes da Agehab e do Município. De acordo com a assessoria, a lista de aptos ao sorteio foi composta de pessoas que se enquadram nos critérios nacional e estadual do Programa Minha Casa Minha Vida, que conta com recursos dos governos Federal, Estadual e Municipal.

O prefeito João Carlos Krug parabenizou as famílias sorteadas e falou da importância do processo de seleção online. “Os sorteados seguem todas as regras estabelecidas na Portaria e serão verificadas para identificar se as informações citadas no cadastro são verdadeiras. O processo será claro e objetivo”.

Diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez também parabenizou os sorteados e falou da importância da moradia própria. “Hoje vocês estão tendo a oportunidade de caminhar rumo a casa própria, o sorteio já é uma grande vitória. Aproveitem essa conquista”.