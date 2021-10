Mais de 73% dos jovens de MS estão imunizados contra covid-19

Divulgação/Portal MS

Mato Grosso do Sul já vacinou 73,5% dos jovens sem comorbidades de 12 a 17 anos, com incentivo e apoio do governo do Estado. Isto representa 181.338 adolescentes imunizados com a primeira dose e 43.447 já com a segunda dose. O atendimento a esse grupo foi autorizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) desde o dia 13 de agosto.

De acordo com o “Vacinômetro” já foram aplicadas 224.785 doses para este público. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou que Mato Grosso do Sul foi o primeiro a fazer a vacinação em adolescentes em todos os municípios e não apenas na Capital.

De acordo com a assessoria, a vacinação nesta faixa etária foi liberada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório, que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Geraldo Resende inclusive voltou a fazer um apelo para que os pais levem seus filhos adolescentes para vacinar e assim contribuir com o processo de imunização do Estado, que é de referência nacional, sendo destaque na aplicação de doses, distribuição de vacinas e transparência na divulgação.

No contexto geral, Mato Grosso do Sul já vacinou 76% da população ao menos com a primeira dose e 59% com a imunização completa (segunda dose ou dose única). Se levar em conta a população adulta este percentual sobe para 94% e 77% respectivamente.