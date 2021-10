Mais de 70 municípios aplicaram 90% das vacinas contra a covid-19

Divulgação/PMCG

Em MAto Grosso do Sul, 73 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul já aplicaram mais de 90% das vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Dos 73 municípios, 27 inclusive estão acima de 100%, já que as doses enviadas renderam mais do que o previsto. Segundo os dados da SES (Secretaria Estadual de Saúde), as cidades com mais efetividade na vacinação são Douradina (108,10%), Santa Rita do Pardo (107,29%), Pedro Gomes (106,04%), Juti (105,86%) e Laguna Carapã (105,75%).

De acordo com o Governo, um dos fatores é a distribuição das doses, o quais todas as cidades do Estado, em menos de 12 horas, por meio de uma bela logística. Entre os municípios com índices menores de aplicação aparecem Anaurilândia (89,76%) Aquidauana (89,65%), , Dourados (88,51%), Rio Brilhante (88,46%) e Bandeirantes (84,32%). (Confira lista atualizada)

O governador Reinaldo Azambuja desde o início da imunização incentivou os municípios a promoverem mutirões de vacinação, tendo como lema “vacina no braço e não na geladeira. Também conscientizou a população a tomar a segunda dose da vacina quando chegasse sua vez no calendário estabelecido por seu município.

De acordo com a assessoria, para incentivar os municípios a adiantar a aplicação de vacinas, também resolveu pagar incentivo financeiro às cidades que atingirem um alto índice de vacinação contra a Covid-19. A distribuição de valores é feita com base na população dos municípios, estimada para o ano de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, enfatizou que Mato Grosso do Sul foi pioneiro na criação do incentivo financeiro aos municípios e para continuar o processo de imunização, os valores repassados nos próximos três meses terão acréscimos de recursos.

“Por determinação do governador Reinaldo Azambuja vamos aumentar os valores a serem repassados aos municípios. Esse incentivo tem como objetivo premiar as equipes que trabalham aplicando as vacinas no nosso Estado”, ressaltou Resende. A SES irá distribuir aos municípios R$ 11.924.589,60 que aplicarem pelo menos 90% das doses recebidas no período.

Segundo os dados do “Vacinômetro” 76% da população do Estado já recebeu ao menos a primeira dose e 58% dispõe da imunização completa (segunda dose e dose única). Se levarmos em conta a população adulta se chega ao percentual de 94% (1° dose) e 77% (completa).