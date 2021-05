Loteamento Parque dos sabiás é inaugurado

Divulgação/PMCG

A Prefeitura de Campo Grande entrega na próxima sexta-feira (28), às 15 horas, as 30 primeiras unidades do novo Loteamento Parque dos Sabiás, localizado na Região Urbana do Anhanduizinho, depois de mais de 15 anos sem construir empreendimentos com recursos próprios em sua totalidade.

Ao todo, o loteamento contempla 47 casas destinadas às 42 famílias do reassentamento previamente condenado no Vespasiano Martins e mais 5 unidades para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade a pedido do Ministério Público Estadual (MPE-MS).

Por intermédio do inovador programa Credihabita, da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), foi possível a aquisição de materiais de construção e a contratação de assistência técnica (modalidade ATHIS – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social) para viabilizar este empreendimento.

A Prefeitura de Campo Grande investiu R$ 2.632.000,00 na construção de moradias dignas destinadas a essas famílias que aguardavam há anos a oportunidade de morar em um local seguro e definitivo. De acordo com a assessoria, a previsão para a entrega das 17 unidades restantes será em até 60 dias.

Para a diretora-presidente da Amhasf, Maria Helena Bughi, a entrega do Loteamento Parque dos Sabiás corrobora um extenso trabalho da Agência em transformar o cenário da habitação de interesse social.

“Nestes últimos cinco anos, tivemos a devida autonomia para buscar soluções permanentes para problemas antigos de moradia em Campo Grande. Adquirimos ainda mais know-how ao lançar programas robustos e inovadores no Brasil, como o Credihabita, que proporciona a construção, reforma e ampliação de moradias adequadas para os cidadãos de Campo Grande. É com imensa alegria que entramos em mais uma fase promissora da Agência, com a entrega do Loteamento Parque dos Sabiás”, concluiu Maria Helena Bughi