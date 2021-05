Lojistas são capacitados para aumentarem suas performances

Divulgação/Assessoria Iniciativa é por meio do Shopping Bosque dos Ypês

Shopping Bosque dos Ipês levou aos seus lojistas diversas opções para que eles pudessem melhorar sua performance na hora de vender. O Tropa de Vendas é um treinamento intensivo com os lojistas, com duração de 90 dias, dividido em três fases: Treinamento, Tática e Combate. Na etapa de Treinamento, eles passarão por workshops semanais sobre fundamentos e gestão do marketing, fotografia e produção, objetivos e métricas, técnicas de atendimento e ferramentas, gatilhos e inteligência emocional, marketing de influência e assessoria de imprensa.



Na fase Tática, os lojistas realizarão um Plano de Ação, com orientação do SEBRAE/MS, contemplando todas as fases de um projeto de comunicação, com identificação dos problemas, coleta e análise de dados, pesquisa e busca por soluções, de acordo com a assessoria. Para a fase final, é hora de colocar em prática tudo o que foi aprendido nas etapas anteriores, aplicando no seu dia a dia o marketing digital de maneira eficiente e aperfeiçoando o ambiente de loja e atendimento.