Investimentos do Governo do Estado alavancam o turismo regional

Flávio André/MTUr Gruta do Lago Azul em Bonito-MS

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul destinou nos últimos anos cerca de R$ 140 milhões em infraestrutura para o município de Bonito, esses investimentos são fundamentais para o sustento da economia local, em especial do setor turismo, que tenta superar a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus. A partir das verbas destinadas ao município foi possível melhorar a logística, ampliar acessos por meio de rodovias e preparar o aeroporto da cidade para receber novos voos.

Por meio da parceria entre a Secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Prefeitura Municipal de Bonito, a Gruta do Lago Azul, principal atrativo da Capital do Ecoturismo, foi reaberta na última quinta-feira (18).

Conforme a assessoria, as ações conjuntas deram garantia a cessão da cavidade pela União e a formalização de convênio com o Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul) possibilitou a utilização da unidade de conservação, onde está localizada a gruta.

Outro importante investimento para área foi a pavimentação da Rodovia do Turismo, que dá acesso a pousadas, pesqueiros, hotéis e balneários do município. Titular da Semagro, Jaime Verruck explica os motivos que levaram ao fechamento da Gruta. “O processo de fechamento do atrativo, há um ano, foi motivado por uma série de problemas burocráticos e legais, relativos à unidade de conservação e a titularidade da cavidade, aliados à pandemia. Por meio do Imasul, criamos um plano de manejo para a gruta, que foi fundamental para a sua reabertura, estabelecendo normas de uso e limite técnico de visitação para cumprir protocolos de biossegurança relativos à pandemia.”

Para o Titular da Semagro o convênio entre o Imasul e o município foi essencial para garantir a gestão da gruta junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o acordo foi formalizado em fevereiro deste ano, a partir disso foi possível solucionar pendências antigas como a elaboração de um plano de investimentos focado no atendimento e atratividade, visto que a gruta é um ponto turístico reconhecido internacionalmente, também foi possível implementar o recolhimento de taxas de visitação ao Estado.

Jaime Verruck, destacou a contribuição do asfaltamento que possibilita acesso à gruta na rodovia MS-382 , entregue pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), segundo o titular a obra é essencial para o desenvolvimento do turismo local. “Avançamos muito com a regulamentação e exploração da gruta pelo município, um atrativo que se tornou uma referência, todos que vão a Bonito querem conhecer suas belezas. O governo está estudando outros projetos de infraestrutura para atender a região”, declarou Verruck.

O Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, enfatiza que a participação do Estado foi determinante para a reabertura da gruta, por conta dos acordos que eliminaram a burocracia que envolvia o atrativo. “Quero agradecer o empenho do nosso governador e sua equipe por essa conquista de todos. Sem o apoio e esforço do Imasul não estaríamos comemorando essa vitória. Com total segurança e apoio do Estado, vamos retomar o turismo gradativamente”, explicou via assessoria.

Josmail Rodrigues reforça que as obras estruturantes financiadas pelo governo do estado contribuem para minimizar os efeitos da crise econômica, em especial no turismo, principal fonte de renda do município. “A presença do Estado tem nos ajudado a sair da crise e tenho certeza que estaremos prontos para superar esse momento difícil que passamos. Este é um governo que não mistura política com gestão e desde nossa posse temos garantido muitos projetos para Bonito.”, ressaltou o prefeito.

Serviço:

Com objetivo de frear a pandemia da covid-19, o Imasul e a prefeitura reduziram o número de visitantes, de 305 para 72 por dia, com a formação de oito grupos, cada um formado por nove pessoas. O horário de visitação é das 7h às 14h.