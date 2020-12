Iniciativa beneficia cinco instituições doando mais de R$ 27 mil no MS

Divulgação/Assessoria

Novembro o Sicredi realizou a ação chamada de Novembro do Consórcio Mais Social tinha como objetivo a venda de 750 milhões de reais em consórcio. O sistema cumpriu 80% do objetivo e destinou parte das vendas a diversas instituições de todo o país, totalizando o valor de 250 mil reais.

De acordo com a assessoria, o recurso foi proporcionalmente dividido para as cooperativas de todo país, conforme volume de vendas. As cooperativas do Sicredi no Mato Grosso do Sul doaram mais de R$ 27 mil a entidades do Estado.

No mês de dezembro foram feitas as doações, uma delas foi à instituição de caridade Associação Renasce Uma Nova Esperança. A Renasce oferece amparo gratuito à crianças que sofrem de doenças graves como hidrocefalia, paralisia cerebral e holoprosenfalia (mal formação no cérebro e na face). Seu trabalho é o de prestar atendimentos desde fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e assistências por meio de cestas básicas, fraldas descartáveis, leite especiais e suplementos.

A AMAPC – Associação Maracajuense de Apoio a Pacientes com Câncer Amigos do João Neto, Associação Douradense de Assistência Social – Lar Ebenezer, Associação das Irmãs Franciscanas de São José e a Santa Casa de Campo Grande receberam doações dessa iniciativa.