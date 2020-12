Igrejas poderão realizar o “culto da virada”

Laryssa Maier/ Capital News Igrejas

Foi publicado nesta quarta-feira (30) na pg.14 do Diogrande (Diário Oficial do município), o decreto que libera as igrejas a realizarem o culto da virada, as instituições religiosas podem estender suas reuniões no Réveillon.

Sendo assim as atividades poderão ultrapassar o toque de recolher, na quinta-feira (31), que começa às 22h. Porém, as igrejas devem fechar as portas até 1h30 de sexta-feira (1º).

A prefeitura manteve a limitação de 40% da capacidade máxima dos templos. Após a virada de ano, as atividades religiosas voltam a se limitar pelo toque de recolher.

“Art. 1º Durante a comemoração de Ano Novo, programada para o dia 31 de

dezembro de 2020 a 1º de janeiro de 2021, fica autorizado, excepcionalmente,

a realização de atividades religiosas até 01h30min do dia 1º de janeiro de 2021,

estendendo-se, exclusivamente para essa atividade, o Toque de Recolher até este horário,

permanecendo as demais regras vigentes de funcionamento dos estabelecimentos e

atividades econômicas e sociais e estabelecidas em razão do Regime Especial de

Prevenção à COVID-19.”