IFMS abre 120 vagas em cursos de especialização

Tamanho do texto

Divulgação IFMS oferece 120 vagas para Corumbá

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processos seletivos para ingresso em cursos de pós-graduação lato sensu, com oferta prevista para o início do segundo semestre letivo.

Pelo primeiro edital, são ofertadas 80 vagas na Especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo 40 delas no Campus Corumbá e 40 no Campus Campo Grande.

Já pelo segundo edital são oferecidas, no Campus Corumbá, 40 vagas no curso de Especialização em Informática Aplicada à Educação.

Os editais com as regras dos processos seletivos e cronogramas estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições - Devem ser feitas de 10 a 20 de julho, exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção.

A seleção será feita mediante sorteio eletrônico, previsto para 27 de julho. O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia seguinte.

Já o resultado final será publicado até 31 de julho, incluindo a convocação dos candidatos selecionados para a matrícula. Em ambos os cursos, a previsão é de que o início das aulas se dê a partir de 10 de agosto.

Mais informações podem ser ser acessadas na página da Pós-Graduação do IFMS.