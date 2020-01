Hospital passa a realizar transplantes renais

Reprodução Atualmente, existem 141 pacientes na lista de espera por um transplante de rim no Estado

Credenciado recentemente pelo Ministério da Saúde, o Hospital Unimed Campo Grande, passará a realizar transplante renal. A unidade já havia sido auditado pelo órgão federal em dezembro passado para a viabilização do serviço.

Coordenador da Comissão de Transplantes Renais do Hospital Unimed CG, Dr. Thiago Frainer Gonçalves explica que os procedimentos poderão ser realizados de duas maneiras. “Agora, com o credenciamento do nosso hospital, poderemos realizar todos os transplantes renais em beneficiários Unimed Campo Grande, sejam eles de doadores falecidos ou intervivos (pessoas vivas), que é quando algum parente ou familiar de até 4º grau doa o seu rim para o paciente que está necessitando”.

Atualmente, existem 141 pacientes na lista de espera por um transplante de rim em Mato Grosso do Sul. Conforme a assessoria em 2019, foram realizados 22 transplantes e a expectativa é que com o credenciamento do Hospital Unimed CG esse número aumente consideravelmente, já que o hospital possui infraestrutura de ponta e uma equipe especializada e totalmente preparada para realizar os transplantes renais.

Com a publicação no Diário Oficial da União, por meio da Portaria nº 1.427, o hospital é o único da rede privada do Estado a contar com o serviço. Antes, a unidade hospitalar já realizava a captação de órgãos.

Para fazer parte da lista de transplante renal, o paciente portador de alguma doença renal crônica ou dialítico precisa passar pelo médico nefrologista, que é quem vai dizer se ele tem condições ou não de passar pelo transplante, e se essa é a alternativa mais adequada para ele. Se o transplante for indicado para o paciente, o próprio nefrologista pode incluir o paciente na lista de transplantes de Mato Grosso do Sul.