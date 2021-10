Horário de aula regular retorna dia 18 de outubro nas escola municipais

Divulgação/PMCG Escala da Reme

A partir do dia 18 de outubro as aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) serão das 7h às 11h10, no período matutino, e das 13h às 17h10, no período vespertino nas unidades escolares. O intervalo (recreio) será de 10 minutos, com critérios e organização de competência da direção e equipe técnico-pedagógica, para atender melhor cada escola, a fim de evitar aglomerações e manter as medidas de biossegurança necessárias.

O ensino presencial escalonado está mantido nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) – para os grupos 4 e 5 -, e nas escolas de ensino fundamental. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as cinco escolas de tempo integral já funcionam em horário regular. E o horário de saída dos alunos das Emeis nos períodos matutino e vespertino já ocorriam de forma a atender a mudança proposta – realizado a partir das 11h e das 17h.

Retorno presencial escalonado das aulas da Reme teve início no dia 26 de julho, após 16 meses de aulas remotas, nas 202 unidades escolares. Todo o processo de preparação e retorno foi elaborado levando em consideração a biossegurança necessária, entre as ações estava a vacinação dos trabalhadores da educação.

A resolução Semed n.229 publicada na última segunda-feira (4) no Diogrande também estabelece que os responsáveis pelos alunos devem assinar o termo de compromisso caso optem pelo ensino presencial. O prazo para formalizar a decisão junto à unidade escolar de matrícula do aluno foi prorrogado até sexta-feira (8). O mesmo vale para aqueles que vão continuar no ensino não presencial (remoto). O limite vale para todas as etapas do ensino – até o 9° ano do ensino fundamental – oferecidas pela Reme. A partir do dia 18 de outubro o aluno irá concluir o ano letivo da forma como estiver – seja presencial de forma escalonada, ou remoto, com a realização das atividades em casa.

Serviço

Os alunos que estão no sistema escalonado podem tirar dúvidas com o professor na sala de aula, ou ainda das 10h às 11h e das 16h às 17h. Já os que estão exclusivamente nas aulas remotas podem obter informações sobre o atendimento on-line da Reme no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/alunos-da-reme-terao-atendimento-on-line-durante-aulas-nao-presenciais/.