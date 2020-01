Homem morre carbonizado em acidente na BR-163

Reprodução/ PC de Souza

Acidente entre carros deixa um homem morto e outro gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (22), no km 835 da BR-163, em Sonora.



Conforme o Edição MS, a vítima fatal era Thiago Durê, vendedor da Wurth. Enquanto dirigia na vía, seu carro aquaplanou, entrando no sentido contrário e colidindo com outro carro.



A colisão fez o carro pegar fogo, a suspeita que é que Dure tenha morrido carbonizado. Já o outro motorista, identificado como Paulo Cesar Dias Pereira, foi socorrido por amigos.



Os dois carros ficaram enganchados depois da colisão, mas antes que o fogo se alastraram para o segundo veículo, alguns amigos, que seguiam atrás do carro de Paulo, amarram uma corda e puxaram para longe das chamas.



Uma equipe da CCR MSVia removeu o ferido e encaminhou para o Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, em Sonora. Devido a gravidade dos ferimentos, ele foi realocado mais tarde para Rondonópolis, no Mato Grosso.