Hemosul recebe 2 mil garrafas de álcool 70%

Portal MS Álcool será distribuído para todas as unidades do Estado

Em apoio a doação de sangue durante a campanha Junho Vermelho, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Biosul e o Grupo Refriko, doaram 2 mil garrafas de álcool 70% para o Hemosul.

“Mais uma vez a parceria com a Biosul e o Grupo Refriko dando bons resultados, desta vez produzimos álcool 70% exclusivamente para atender doar às pessoas que fazem esse ato de generosidade, que é a doação de sangue”, afirma o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro. Conforme a assessoria, no Hemosul também estava o cantor Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, doando plasma. Ele é o primeiro paciente curado de covid-19 a doar plasma para estudos em pacientes graves com a doença. A doação do cantor integra uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.