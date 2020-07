Hemosul precisa de sangue O+ e O

ms.gov.br Hemosul está em alerta para doação de sangue

O Hemosul está precisando de de sangue dos tipos O positivo e negativo está em nível de alerta. As doações estão sendo agendadas via telefone, mas quem quiser pode ir direto a unidade. O Hemosul redobrou os cuidados com a higienização e delimitou espaçamento entre as cadeiras, além do uso de máscara ser obrigatório.

Para agendar a doação basta ligar em um dos telefones fixos (67) 3312-1516 / (67) 3312-1529 ou pelo número (67) 99848-3035, exclusivo para WhatsApp, ou seja, não recebe chamadas. No interior do Estado, o agendamento pode ser feito direto nos telefones fixos de cada unidade.