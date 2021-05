Hemosul permanece em situação de emergência

Saul Schramm Hemosul convoca doações tipo 0-

Com baixas de até 40% nas doações diárias, a Rede Hemosul vem enfrentando grandes desafios de manter os estoques estratégicos com saldo positivo desde o começo da pandemia. A instituição informou que no ano de 2020 as doações diminuíram em 5 mil bolsas, comparado com o ano de 2019.

“Essa queda de 5 mil bolsas no ano de 2020 representa 10% das doações do ano todo. Um número bastante expressivo, principalmente quando estamos enfrentando uma pandemia onde em alguns casos também há necessidade de transfusões de sangue. Nós estamos reforçando e fazendo pedido para a população continuar vindo ao Hemosul, compartilhar nas redes sociais e convidar os amigos para mantermos essa rede de solidariedade e seguirmos ajudando a salvar vidas” faz apelo a Coordenadora Geral da Rede Hemosul Marli Vavas.

Serviço:

O Hemosul Dourados abre no último sábado de todo mês e estará aberto neste sábado (29) das 7h às 12h.

O Hemosul Coordenador, que já abre todos os sábados, funcionará das 7h às 12h.