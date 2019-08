Grupo de Ballet homenageia Campo Grande em apresentação

Em homenagem aos 120 anos da Cidade Morena, as turmas no Projeto Oficina Pública de Ballet irão homenagear Campo Grande com uma apresentação intitulada “O encanto dos 120 anos de Campo Grande”, na quadra do Instituto Mirim, a partir das 16 horas.



A apresentação terá solos e danças em grupo. A professora Dalila Nantes explica que o público terá a oportunidade de prestigiar as danças clássicas e contemporâneas que são resultados dos passos e movimentos trabalhados nas oficinas com as meninas. O grupo conta com crianças com idade entre 4 a 14 anos.



As turmas são formadas por jovens das oficinas dos parques Jacques da Luz e Ayrton Senna.O projeto tem em média 200 alunas e iniciou em agosto de 2018 em uma parceria da Fundação Municipal de Esportes e Fundo de Apoio à Comunidade.