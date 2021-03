Governo do Estado reorganiza estrutura básica da Sejusp

Divulgação Sejusp

Por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16), assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que reorganiza a estrutura básica da Sejusp/MS e cria a Coordenadoria de Avaliação e Alienação de Ativos (CAAA) e a Coordenadoria de Gestão de Compras, Materiais, Contratos e Patrimônio.



Decreto ainda transfere a Coordenadoria de Gestão de Compras, Materiais, Contratos e Patrimônio da Superintendência de Administração, Orçamento e Finanças, para a superintendência de Planejamento, Projetos e Ações Integradas das Políticas de Segurança Pública, que é comandada pelo coronel do Corpo de Bombeiros, Adriano Rampazo.



A nova Coordenadoria de Avaliação e Alienação de Ativos, está subordinada diretamente ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e tem por objetivo acelerar os leilões de veículos, imóveis e outros bens apreendidos como tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul.