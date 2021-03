Governo do Estado e comerciantes discutem medidas de recuperação econômica

Divulgação/Portal MS Reunião abordou a restituição das perdas e prejuízos

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (25), entre o secretário estadual de Governo, Sérgio Murilo e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Adelaido Luiz Spinosa Vila, o Governo do Estado anunciou que abrirá uma “agenda positiva” para discutir com lojistas e comerciantes medidas de restituição das perdas e prejuízos ocasionados pela restrição de atividades em decorrência da pandemia da Covid-19.

De acordo com o secretário, o objetivo do governo é auxiliar todas as categorias que sofreram impactos com a pandemia, contudo as medidas de restrição são extremamente necessárias para diminuir a proliferação dos vírus e reduzir a lotação de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que se encontram em colapso em todo Estado. “Foi um encontro importante, nós entendemos a preocupação deles e nesta conversa propomos uma agenda positiva, que vai começar a partir da próxima quarta-feira (31), onde iremos fazer um fatiamento das contribuições que cada pasta do Governo poderá contribuir com o setor”, ressaltou via assessoria.

Sérgio Murilo declarou que o governo do Estado receberá todas as reivindicações da categoria. “Se trata de uma agenda conceitual. Vamos levar os pedidos e colocar em cada secretaria correspondente. O que pudermos atender nós vamos atender. Ele ressaltou que, “o decreto foi necessário e todos têm que compreender, mas nossa atribuição por ordem do governador Reinaldo Azambuja é equilibrar estas forças e perdas”, finalizou o secretário.

Conforme o novo decreto que entra em vigor a partir de sexta-feira (26), foram instituídas novas medidas de restrição de atividades e funcionamento de serviços em todo o estado, até o dia 4 de abril. Entre as proibições estão, a abertura do comércio em geral, com exceção das lojas de peças para máquinas e veículos, desde que sob a modalidade delivery, de segunda a sexta-feira, das 20 às 5 horas; e aos sábados e domingos, das 16 às 5 horas.

