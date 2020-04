Governo decreta ponto facultativo na próxima quinta

Tamanho do texto

Divulgação Decreto foi publicado nesta sexta-feira

Devido ao feriado nacional da Paixão de Cristo, a próxima quinta-feira (9) será de ponto facultativo para os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul.

Assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) o decreto especial foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3). Conforme o decreto o ponto facultativo não se aplica as atividades consideradas essenciais, como saúde e segurança pública por exemplo, que tem seus respectivos regimes de trabalho e escala específicas.