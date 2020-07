ms.gov.br Governo de MS controla queimadas no Pantanal de Corumbá

O Corpo de Bombeiros concluiu com êxito esta semana mais uma ação de combate aos incêndios florestais registrados no Pantanal de Corumbá, com o controle dos focos de calor na região do Paraguai-Mirim, onde situa-se a escola rural do Jatobazinho.

Esse é um resultado do trabalho sistematizado, feito pelo governo do Estado, de intervenções de campo para extinguir as queimadas, a maioria causada pela ação do homem.

Com a antecipação da ocorrência de focos, devido a prolongada estiagem, o Governo do Estado criou uma rede permanente de combate às queimadas e manteve ativa a Sala de Situação, onde as condições climáticas são monitoradas para embasar ações estratégicas e preventivas. A rede tem o apoio de aeronaves de Mato Grosso e Distrito Federal.

“As ações do governo, demonstradas com essa força-tarefa, envolvendo várias instituições, inclusive de outros estados, foram fundamentais para debelarmos esses incêndios e garantirmos a integridade dos nossos recursos naturais e a saúde das pessoas”, afirma Jaime Verruck, titular da Semagro (secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Verruck destaca, ainda, as medidas preventivas adotadas pelo Estado para o controle das queimadas florestais e urbanas, criando uma legislação específica que hoje o governo federal anuncia para a região da Amazônia: a moratória a queima controlada, que em Mato Grosso do Sul está em vigor no período de 1º de agosto a 31 de outubro. “Se for necessário, vamos decretar estado de emergência com o agravamento da situação, hoje controlada”, disse.

Investimentos

Para o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Joílson Alves do Amaral, o comprometimento do Governo do Estado com a estruturação da rede de combate e prevenção às queimadas, a qual se integram brigadas dos setores sucroenergético e de celulose, Mato Grosso do Sul amplia seu poder de resposta aos grandes incêndios.

Joílson anunciou a aquisição, com recursos próprios do Estado, de uma aeronave de combate aos incêndios, modelo Air Tractor, com capacidade para transportar três mil litros de água, ao custo de R$ 10 milhões. Também estão previstos investimentos de R$ 13 milhões, via governo federal, para compra de viaturas adequadas para combate em terrenos extremos. “Estamos criando uma frente de prevenção para enfrentarmos situações mais críticas este ano”, frisa.