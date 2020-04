Governo anuncia medidas de socorro ao setor turístico

www.viajebonito.com.br Gruta do Lago Azul, em Bonito

A atividade do turismo em Mato Grosso do Sul deve voltar à sua normalidade somente no segundo semestre deste ano, em razão da pandemia causada pelo coronavirus. Dentro dessa perspectiva, a Fundação de Turismo (Fundtur/MS) prepara campanhas promocionais, e ainda esta semana deve publicar editais de promoção de eventos para 2021. São respostas para minimizar os impactos do Covid-19 no setor turístico.

Outra medida é alinhar com o Procon-MS em relação a negociação dos operadores e clientes com viagens canceladas. “Com o Procon definimos um acordo, semelhante ao obtido pelas aéreas, onde as agências, hotéis e barcos-hotéis poderão dar um crédito ao cliente ou ressarcir as reservas pagas um ano após a pandemia”, explica o diretor-presidente da Fundação, Bruno Wendling.

Já as campanhas publicitárias, que estão em desenvolvimento, vão focar o turista interno e o nacional, estimulando o sul-mato-grossense a conhecer as belezas naturais do Estado e as viagens domésticas.